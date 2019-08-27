The Washington Times: Президент Ирана встретится с Трампом только после снятия санкций

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Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что встретится с Трампом только после снятия санкций

Президент Ирана Хасан Рухани отказался от возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что США должны сначала отменить санкции против Тегерана, прежде чем продолжать вести переговоры о новом ядерном соглашении, — сообщает Дейв Боер в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

«Без снятия США санкций мы не станем вести переговоры о новом ядерном соглашении», — сказал Рухани в своем телевизионном выступлении, добавив, что Вашингтон «держит ключ» в отношении того, как дальше будут развиваться события.

Рухани сделал официальное заявление на следующий день после того, как Трамп сообщил, что существует «хороший шанс», что они смогут встретиться в течение следующих нескольких недель, чтобы обсудить новое ядерное соглашение.

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Президент Франции Эммануэль Макрон попытался объединить обе стороны во время саммита G-7.

Сначало Рухани был открыт для встречи с Трампом, заявив, что «мы не должны упускать возможности» для выхода из тупика между двумя странами. Ожидается, что оба лидера примут участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в конце сентября.