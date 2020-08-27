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The New York Times: Швеция укрепляет оборону на фоне российских военных учений в Балтийском море

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Швеция укрепляет оборону на фоне российских военных учений в Балтийском море

В Швеции туристы, которые отдыхали на живописном острове Готланд в Балтийском море, были потрясены, когда бронетранспортеры и другая военная техника переправлялась на туристическом пароме, который сопровождали шведские истребители и военный корабль. Об этом сообщает The New York Times , информирует enovosty.com/news.

Готланд — не только туристический остров, но и стратегически важный объект, который часто называют шведским «стационарным авианосцем».

The New York Times: Швеция укрепляет оборону на фоне российских военных учений в Балтийском море

Шведские военные развернули четыре военно-морских корабля, сухопутные войска и истребители для усиления обороноспособности Готланда на фоне российских военно-морских учений, вызвавших тревогу на региональном уровне.

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The New York Times: Швеция укрепляет оборону на фоне российских военных учений в Балтийском море

Командующий объединенными операциями вооруженных сил Швеции Ян Торнквист сообщил, что «в Балтийском море проводится широкая военная деятельность как российскими, так и западными игроками, в масштабах, подобных которых еще не было со времен холодной войны».

The New York Times: Швеция укрепляет оборону на фоне российских военных учений в Балтийском море

Напряженность между Россией и Западом резко обострилась в 2014 году после того, как Россия аннексировала Крым и оккупировала восток Украины. В ответ западные страны активизировали меры по борьбе со старым врагом и приняли обновленную стратегию обороны Пентагона, которая больше фокусируется на потенциальных угрозах со стороны России и Китая, чем на терроризме.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 82

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