Reuters: Гренландия решила использовать интерес США в коммерческих целях

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Лидеры Гренландии хотят использовать глобальный интерес к арктическому острову для стимулирования инвестиций в экономику Гренландии

Лидеры Гренландии хотят использовать глобальный интерес к арктическому острову, вызванный привлекательным предложением президента Дональда Трампа о продаже, для стимулирования инвестиций и получения прибыли от военной деятельности США на острове, — сообщает Якоб Гронхольт-Педерсон в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Ведущие бизнесмены и чиновники хотят воспользоваться неожиданной рекламой и увеличить инвестиции в страну. «Когда вы увеличиваете инвестиции в Гренландию, то могут происходить чудеса в горнодобывающей промышленности, туризме и инфраструктуре», — сказал исполнительный директор Royal Arctic Line Вернер Хаммекен.

На прошлой неделе Трамп отменил запланированный визит в Копенгаген, где он должен был встретиться с премьер-министром Гренландии, после того как его идея купить огромный остров, где проживает около 56 000 человек, была отвергнута.

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Гренландия важна для вооруженных сил США и их системы раннего предупреждения, поскольку уравновешивает российские и китайские торговые и военные операции в Арктике.

Соединенные Штаты поддерживают авиабазу на северо-западе Гренландии, но не платят никакой арендной платы в соответствии с договором 1951 года, заключенного США с Данией. в 2017 году Министерство обороны США выбрало американскую компанию вместо гренландской Royal Arctic Line для доставки товаров на базу, что вызвало сильнейшее недовольство среди политиков и местных жителей.

«Вполне естественно, что мы должны максимально использовать присутствие США в Гренландии», — заявила в интервью Reuters министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер. Белый дом не ответил на запрос о комментариях. Пентагон заявил, что «будет уделять приоритетное внимание деятельности в Арктике, поддерживающей оборону страны», и будет стремиться к поддержанию «баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе».

«Кажется немного странным, что вы осуществляете деятельность в стране, не поддерживая инфраструктуру этой страны», — сказал руководитель Royal Arctic Line Вернер Хаммекен. Он хотел бы больше инвестиций из США. У Гренландии нет дорог между 17 городами и одним коммерческим международным аэропортом. «Мы видели, что, когда Соединенные Штаты проявляют интерес к определенным регионам мира, то за ним следует большой объем инвестиций частных американских компаний», — добавил Хаммекен.