Associated Press: Больсонаро примет международную помощь только после извинений Макрона

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Жаир Больсонаро заявил, что Бразилия примет предложение о международной помощи для борьбы с лесными пожарами только в том случае, если французский президент Эммануэль Макрон откажется от своих оскорбительных комментариев в адрес Больсонаро и принесет извинения

Президент Бразилии Жаир Больсонаро заявил, что Бразилия примет предложение о международной помощи для борьбы с лесными пожарами только в том случае, если французский президент Эммануэль Макрон откажется от своих оскорбительных комментариев в адрес Больсонаро, — сообщает Луи Андрес Хенао и Кристофер Торчиа в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Болсонаро сказал, что Макрон назвал его лжецом, и обвинил Макрона в том, что он ставит под сомнение суверенитет Бразилии на фоне напряженности вокруг пожаров, охвативших леса Амазонки. «Макрон должен отказаться от некоторых своих комментариев и тогда мы сможем обсудить вопрос о помощи», — сказал Болсонаро.

Больсонаро выступил на следующий день после того, как страны Большой Семерки пообещали выделить 20 миллионов долларов на борьбу с лесными пожарами в дополнение к уже выделенным 12 миллионам долларам Британией и 11 миллионам долларов Канадой.

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Макрон, который поставил под сомнение надежность Больсонаро и его приверженность защите окружающей среды, отмахнулся от оскорблений президента Бразилии. Французский лидер сказал, что толкование Болсонаро его слов является «ошибкой».

Он также подчеркнул, что финансовая помощь направляется не только в Бразилию, но и в другие девять стран в регионе, включая Колумбию и Боливию.