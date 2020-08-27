Армия США поделилась невероятным видео испытаний танка Abrams M1 (ВИДЕО)
Армия США поделилась невероятным видео испытаний танка модернизированного Abrams M1
Военнослужащие 3-й бронетанковой дивизии армии США опубликовали невероятные видеозаписи испытаний последней версии культового танка Abrams M1. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.
Танкисты 3-й бронетанковой дивизии провели испытательные стрельбы из модернизированного танка Abrams, на котором установлен пакет усовершенствованной системы M1A2 (SEPV3).
Annihilator 3-8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/jWkr3cgpGv
— SM McLaughlin (@smmac77) August 21, 2020
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Оснащенные 120-мм гладкоствольной пушкой, пулеметом Browning M2 50 калибра и 7,62-мм пулеметом M240, модернизированные танки имеют улучшенную броню. Модернизированные системы бортового компьютера обеспечивают более высокий уровень точности стрельбы, а вспомогательный двигатель помогает снизить расход топлива.