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Армия США поделилась невероятным видео испытаний танка Abrams M1 (ВИДЕО)

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Армия США поделилась невероятным видео испытаний танка модернизированного Abrams M1

Военнослужащие 3-й бронетанковой дивизии армии США опубликовали невероятные видеозаписи испытаний последней версии культового танка Abrams M1. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Танкисты 3-й бронетанковой дивизии провели испытательные стрельбы из модернизированного танка Abrams, на котором установлен пакет усовершенствованной системы M1A2 (SEPV3).

Оснащенные 120-мм гладкоствольной пушкой, пулеметом Browning M2 50 калибра и 7,62-мм пулеметом M240, модернизированные танки имеют улучшенную броню. Модернизированные системы бортового компьютера обеспечивают более высокий уровень точности стрельбы, а вспомогательный двигатель помогает снизить расход топлива.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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