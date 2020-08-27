Армия США поделилась невероятным видео испытаний танка Abrams M1 (ВИДЕО)

Оснащенные 120-мм гладкоствольной пушкой, пулеметом Browning M2 50 калибра и 7,62-мм пулеметом M240, модернизированные танки имеют улучшенную броню. Модернизированные системы бортового компьютера обеспечивают более высокий уровень точности стрельбы, а вспомогательный двигатель помогает снизить расход топлива.

Танкисты 3-й бронетанковой дивизии провели испытательные стрельбы из модернизированного танка Abrams, на котором установлен пакет усовершенствованной системы M1A2 (SEPV3).

Военнослужащие 3-й броне танк овой дивизии армии США опубликовали невероятные видеозаписи испытаний последней версии культового танка Abrams M1 . Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news .

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