В Китае растет число заболевших COVID-19, — Fox News

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В Китае число заболевших COVID-19 достигло мартовских показателей

В Китае сообщили, что количество новых случаев заболевания COVID-19 в стране достигло мартовских показателей на фоне растущего числа заболевших в мире. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Национальная комиссия здравоохранения Китая объявила о 61 новом случае, что является наибольшим числом заразившихся с 6 марта, когда было зарегистрировано 75 новых случаев. В заявлении Университета Джона Хопкинса сообщается, что в Китае официально зарегистрировано 86 000 случаев заболевания и 4600 случаев смерти. В то же время, многие эксперты сомневаются в правдивости официальных данных

Напомним, во всем мире зарегистрировано более 15,7 млн случаев заражения и более 640 000 случаев смерти. Эксперты считают, что данная информация не отображает истинной картины пандемии из-за ограниченного тестирования и других проблем.

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