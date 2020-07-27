Появилось невероятное видео посадки C-130 Hercules на новом тактическом аэродроме (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Появилось невероятное видео посадки C-130 Hercules на новом тактическом аэродроме (ВИДЕО) Появилось невероятное видео посадки C-130 Hercules на новом тактическом аэродроме (ВИДЕО)

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Воздушная национальная гвардия США выпустила невероятный видеоролик, показывающий, как грузовой транспортный самолет C-130 Hercules приземляется на тактической грунтовой полосе в Кэмп-Гернси, штат Вайоминг.

Национальная авиационная гвардия штата Вайоминг, прикрепленная к 153rd Airlift Wing, стала первой, кто испытал новый тактический аэродром в Кэмп-Гернси, согласно недавнему выпуску новостей., информирует enovosty.com/news.

«Концепция аэродрома в Кэмп-Гернси была задумана 20 лет назад и будет обеспечивать практическую и тактическую подготовку летных экипажей в координации с силами наземного боя», — говорится в заявлении.

C-130 Hercules приземлился в суровых условиях для выполнения задач, а также для обеспечения столь необходимого пополнения запасов и поддержки развернутого персонала в этих отдаленных районах. В настоящее время эти самолеты могут приземляться, где они хотят, в пределах разумного.

C-130 Hercules, рабочая лошадка ВВС США, совершил сложную посадку в рамках учений с 243-й авиадиспетчерской эскадрильей 14 июля 2020 года.

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243-я ATCS — одна из 10 авиадиспетчерских эскадрилий Национальной гвардии, расположенных по всей территории США. Их миссия заключается в развертывании и использовании служб управления воздушным движением по всему миру. Важной частью миссии является создание баз в местах, где отсутствуют существующие объекты по управлению воздушным движением.

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Источник: defence-blog