Московский Майдан: в РФ массовые задержания и аресты оппозиционеров, автозаки едут в сторону Лубянки (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Московский Майдан: в РФ массовые задержания и аресты оппозиционеров, автозаки едут в сторону Лубянки (ВИДЕО) Московский Майдан: в РФ массовые задержания и аресты оппозиционеров, автозаки едут в сторону Лубянки (ВИДЕО)

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Протестующие идут мимо здания ФСБ. Люди скандируют: «ФСБ позор России», «Долой власть чекистов» и «Россия без Путина».

Сотрудники полиции, в том числе полицейские в масках, ворвались в студию канала «Навальный Live», который вел трансляцию с акции протеста в центре Москвы. Трансляция была приостановлена.Ведущий трансляции «Навальный Live» Владимир Милов задержан, информирует enovosty.com/news.

Напомним, акция в Москве проходит у здания мэрии, она не согласована городскими властями. Ее участники требуют допустить независимых депутатов до выборов в Мосгордуму.

Главный страх Путина — Московский Майдан — превращается в реальность. На данный момент задержаны более 600 человек. Протестующие перекрыли Мясницкую улицу в Москве. В центре Москвы цепь ОМОНа оттесняет людей и блокирует движение.

Многих оппозиционных политиков арестовали еще до начала акции. В их числе Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов.

В Москве задерживают также независимых журналистов. Корреспонденты «Медузы» сообщают, что среди протестующих кто-то зажег дымовую шашку. Корреспондент «Новой газеты» сообщает, что люди вышли на проезжую часть, скандировали лозунги, когда вдруг перехватило дыхание. «Стало ясно, что тут распылили глаз — перцовый или слезоточивый».

Вереница автозаков с протестующими в Москве:

В Театральном проезде так. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/H5TUPiTDBi — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 июля 2019 г.

Независимые кандидаты в Мосгордуму проводят массовые уличные акции с 14 июля. Из-за них Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе избирательной комиссии.