Московский Майдан: в РФ массовые задержания и аресты оппозиционеров, автозаки едут в сторону Лубянки (ВИДЕО)
Протестующие идут мимо здания ФСБ. Люди скандируют: «ФСБ позор России», «Долой власть чекистов» и «Россия без Путина».
Сотрудники полиции, в том числе полицейские в масках, ворвались в студию канала «Навальный Live», который вел трансляцию с акции протеста в центре Москвы. Трансляция была приостановлена.Ведущий трансляции «Навальный Live» Владимир Милов задержан, информирует enovosty.com/news.
Напомним, акция в Москве проходит у здания мэрии, она не согласована городскими властями. Ее участники требуют допустить независимых депутатов до выборов в Мосгордуму.
Главный страх Путина — Московский Майдан — превращается в реальность. На данный момент задержаны более 600 человек. Протестующие перекрыли Мясницкую улицу в Москве. В центре Москвы цепь ОМОНа оттесняет людей и блокирует движение.
Многих оппозиционных политиков арестовали еще до начала акции. В их числе Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов.
В Москве задерживают также независимых журналистов. Корреспонденты «Медузы» сообщают, что среди протестующих кто-то зажег дымовую шашку. Корреспондент «Новой газеты» сообщает, что люди вышли на проезжую часть, скандировали лозунги, когда вдруг перехватило дыхание. «Стало ясно, что тут распылили глаз — перцовый или слезоточивый».
Вереница автозаков с протестующими в Москве:
В Театральном проезде так. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/H5TUPiTDBi
— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 июля 2019 г.
Независимые кандидаты в Мосгордуму проводят массовые уличные акции с 14 июля. Из-за них Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе избирательной комиссии.