«Каждый должен предполагать, что он инфицирован»: ВМС США столкнулись лицом с угрозой COVID-19

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ВМС США в Персидском заливе столкнулись лицом с угрозой COVID-19 на фоне растущего числа заболевших среди гражданского населения

В Бахрейне на военной базе находятся Пятый флот ВМС США и Центральное командование Военно-морских сил США (USNAVCENT), которые развернули свои силы в Персидском заливе на фоне усиливающейся напряженности между Ираном и Соединенными Штатами. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Каждый должен предполагать, что он инфицирован», — сказал командир базы капитан Грег Смит, имея в виду бессимптомные случаи протекания болезни. «Наша работа важна и должна продолжаться», — говорит Смит.

По словам Смита, в связи с тем, что рядом с военной базой находится большое количество населенных пунктов, необходимо соблюдать масочный режим и дистанцироваться от общества, добавив, что ему не разрешается раскрывать количество зарегистрированных случаев.

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Напомним, вспышки пандемии были зарегистрированы на двух военных кораблях США — авианосец Theodore Roosevelt в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Kidd в Тихом океане. На небольшом островном государстве Бахрейн с населением 1,5 млн человек уже зарегистрировано около 39 000 случаев заболевания COVID-19 и 140 случаев смерти.