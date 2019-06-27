Во Франции неизвестный начал стрелять по прихожанам мечети: есть раненые

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Во Франции неизвестный начал стрелять по прихожанам мечети, когда люди начали покидать мечеть

Во французской полиции сообщили, что в городе Бресте около мечети были ранены два человека, — сообщает Эммануэль Джерри в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Брестский прокурор Жан-Филипп Рекапе заявил, что боевик открыл огонь в тот момент, когда люди начали покидать мечеть в районе Понтанезен. До сих пор не выяснено, была ли данный террористический акт связан с религиозными мотивами или личной местью. Общественное французское телевидение France 3 сообщило, что боевик находится в бегах.

По предварительным данным, одним из пострадавших является имам мечети. Террорист или террористы скрылись с места преступления на автомобиле, который позже оставили на дороге.

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