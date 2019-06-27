В Тунисе террористы-смертники совершили нападения на полицейских: есть пострадавшие

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В Тунисе в результате террористической атаки был убит один полицейский и ранено нескольких других

В Тунисе в результате террористической атаки на полицейских террористами-смертниками был убит один полицейский и ранено нескольких других, — сообщает Тарек Амара в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Первый террорист-смертник подорвал себя возле полицейского патруля на улице Шарля де Голля в центре Туниса. Министерство внутренних дел сообщило, что один сотрудник полиции был убит, а один полицейский и три гражданских лица были ранены. Вскоре после этого второй террорист-смертник подорвал себя возле полицейского участка в районе Аль-Горджани. Четыре человека получили ранения.

«Я ходил по магазинам с моей дочерью, и мы услышали большой взрыв. Мы увидели тело террориста, лежащего на земле возле полицейской машины после того, как он взорвал себя», — сказал житель Туниса. Представитель Министерства внутренних дел Софиан Заак заявил, что нападавшие еще не опознаны, и призвал общественность проявить мудрость и рассудительность, а не паниковать.

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