В Китае заявили о возобновлении торговой войны с США

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Торговая война между США и Китаем может возобновиться из-за вмешательства Вашингтона в дела Пекина.

Об этом китайские власти предупредили американских коллег, пишет The Wall Street Journal, информирует enovosty.com/news.

Власти КНР считают неприемлемым вмешательство США в Гонконге и на Тайване. Пекин заявил, что пока намерен выполнять свои обязательства по первой фазе торговой сделки, но планы по увеличению объемов закупок американской продукции окажутся под угрозой, если вмешательство США в китайские дела на прекратится.

Напомним, США ввели визовые санкции против ряда «действующих и бывших должностных Коммунистической партии Китая» за действия в отношении Гонконга и «нарушение прав человека».

Об этом говорится в письменном заявлении американского госсекретаря Майка Помпео. По словам госсекретаря, введение визовых ограничений «выполняет данное президентом Трампом обещание наказать представителей Коммунистической партии Китая, ответственных за разграбление гонконгских свобод».

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Вашингтон и Пекин в январе 2020 года заключили торговое перемирие, закончив торговую войну двух крупнейших экономик мира. В его рамках Китай согласился увеличить закупки американской продукции на 76,7 миллиарда долларов в течение первого года действия соглашения и на 123,3 миллиарда долларов в течение второго. Американская сторона ожидает, что сделка позволит сократить торговый дефицит.

Торговое соглашение обязывает Пекин резко, как минимум на $200 млрд за два года, увеличить импорт американской продукции. США согласились поэтапно снизить свои пошлины на китайские товары, а Китай в обмен увеличит импорт из Америки. В частности, закупки энергоносителей из США, а именно нефти, нефтепродуктов, газа и угля, должны вырасти за этот период на $52,4 млрд.

Торговая война между США и Китаем продолжается с июля 2018 года, провоцируя серьезную неопределенность на рынке и подрывая как американскую, так и китайскую экономики.

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Ее причина — дисбаланс в торговле: профицит торговли Китая с США в 2018 году оказался максимальным более чем за 10 лет и составил $323,32 млрд. То есть на такую сумму больше китайских товаров было продано в США, чем американских — в Китае. Этот дисбаланс бьет по американской экономике.

Тема пересмотра сделки возникла еще в мае 2020 года после публикации в китайском государственном издании Global Times информации о том, что советники властей КНР настаивают на возобновлении переговоров. США, по их мнению, ослабели из-за пандемии коронавируса и больше не могут себе позволить вести торговую войну с Китаем.Таким образом, в интересах Пекина разорвать соглашение и заключить его на новых условиях.

Тогда Дональд Трамп выступил категорически против возобновления переговоров по торговой сделке с Китаем. «Нет, меня это вообще не интересует. Мы заключили сделку. Однако я слышал, что Китай хотел бы возобновить переговоры, чтобы выторговать для себя лучшие условия», — заявил Трамп.

Возобновление торговой войны в условиях пандемии COVID-19 способно серьезно повлиять на мировую экономику, которая находится в состоянии кризиса из-за повсеместного карантина.