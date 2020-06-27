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Курьез дня: в Сети появилось видео, в котором высмеяли «обнуление» Путина

Главная » Последние новости » Новости мира » Курьез дня: в Сети появилось видео, в котором высмеяли "обнуление" Путина
 
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В сети появилось смешное видео - выпуск программы «Навсегда», который ведут журналисты из 2036 года.

Здесь все почти так же, как и в 2020: «вечный» Путин и компания, с одним нюансом — в этот раз Конституцию решили отменить насовсем, — рассказали авторы проекта. Причем для этого не обязательно даже идти на избирательные участки, достаточно просто «подмигнуть»:

Новости из 2036 года Премьера программы «Навсегда»: https://youtu.be/ECKrG5y39n4

Publiée par Рустем Адагамов sur Samedi 27 juin 2020

«Отличное видео — в десятку!»; «Супер троллинг»; «Так и страну проморгали»; «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно», — комментируют видео пользователи соцсетей.

Журналист Рустем Адагамов опубликовал на своей странице в Facebook видео голосования за «обнуление» Путина в русской деревне: «Мы не знаем за что голосовали, нам не объяснили. Лучше бы денег на дрова дали, пенсии не хватает».

Путинский балаган с голосованием в нищей русской деревне: «Мы не знаем за что голосовали, нам не объяснили. Лучше бы денег дали на дрова, пенсии не хватает».

Publiée par Рустем Адагамов sur Samedi 27 juin 2020


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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