Курьез дня: в Сети появилось видео, в котором высмеяли «обнуление» Путина
В сети появилось смешное видео - выпуск программы «Навсегда», который ведут журналисты из 2036 года.
Здесь все почти так же, как и в 2020: «вечный» Путин и компания, с одним нюансом — в этот раз Конституцию решили отменить насовсем, — рассказали авторы проекта. Причем для этого не обязательно даже идти на избирательные участки, достаточно просто «подмигнуть»:
Новости из 2036 года Премьера программы «Навсегда»: https://youtu.be/ECKrG5y39n4
Publiée par Рустем Адагамов sur Samedi 27 juin 2020
«Отличное видео — в десятку!»; «Супер троллинг»; «Так и страну проморгали»; «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно», — комментируют видео пользователи соцсетей.
Журналист Рустем Адагамов опубликовал на своей странице в Facebook видео голосования за «обнуление» Путина в русской деревне: «Мы не знаем за что голосовали, нам не объяснили. Лучше бы денег на дрова дали, пенсии не хватает».
Путинский балаган с голосованием в нищей русской деревне: «Мы не знаем за что голосовали, нам не объяснили. Лучше бы денег дали на дрова, пенсии не хватает».
Publiée par Рустем Адагамов sur Samedi 27 juin 2020