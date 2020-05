ВВС Норвегии получили три новых истребителя F-35A (ФОТО)

ВВС Норвегии получили три новых истребителя F-35A

ВВС Норвегии получили новую партию американских многоцелевых истребителей F-35A, которые прибыли на авиабазу ВВС «Эрланн». Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Норвегия является четвертой страной после США, Италии и Израиля, эксплуатирующей истребители F-35. Сообщается, что Норвегия присоединилась в качестве партнера к программе по разработке F-35 еще на начальном этапе.

The three newest editions to Norways increasing fleet of F-35 fighter aircraft arrived at Ørland main airstation tonight at 21:57 local time. In a few years, in 2025, the F-35s will reach full operational capability. pic.twitter.com/7BtKvQQhqK

— Luftforsvaret (@Luftforsvaret) May 26, 2020

