ВОЗ создает фонд для привлечения новых источников финансирования

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ВОЗ создает фонд для привлечения новых источников финансирования из «нетрадиционных источников».

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус сообщил о создании фонда, который позволит ВОЗ привлекать новые источники финансирования. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Фонд ВОЗ создается как независимая организация, которая будет поддерживать усилия различных организаций по решению наиболее острых глобальных проблем здравоохранения путем привлечения нового финансирования из «нетрадиционных источников».

Соединенные Штаты приостановили финансирование ВОЗ в этом году после того, как президент Дональд Трамп пожаловался на то, что ВОЗ «ориентирована на Китай». Трамп пообещал полностью прекратить финансирование, если ВОЗ не предоставит программу реформирования организации в течение 30 дней.

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Гебреесус сообщил, что создание фонда ВОЗ не имеет ничего общего с «проблемами финансирования». Годовой бюджет организации, составляющий около 2,3 млрд. долл, является «очень, очень небольшим» для глобального агентства.