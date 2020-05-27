Очередная угроза из-за пандемии: как коронавирус усиливает продовольственный кризис и терроризм

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Пандемия усугубляет существующие продовольственные кризисы, подрывая стабильность.

Когда коронавирус достигнет развивающихся стран Африки и Азии, пандемия будет иметь последствия, выходящие за рамки общественного здравоохранения и экономической активности. Поскольку эта болезнь наносит ущерб в районах, плохо оборудованных для борьбы с ее распространением, там, скорее всего, усилится и терроризм., информирует enovosty.com/news.

Недавно опубликованное исследование политологов, которые изучают развивающийся мир и политические конфликты, выявляет потенциальную связь между пандемией и ростом насилия. Отсутствие продовольственной безопасности — отсутствие как финансового, так и физического доступа к питательной пище, что приводит к недоеданию среди населения — заставляет граждан сердиться на свои правительства.

Граждане приходят к выводу, что их политические лидеры не могут или не желают облегчить их страдания. Этот гнев дает террористическим группам возможность вербовать новых членов, предоставляя им насильственный выход для выражения их разочарований. Во многих случаях террористические организации делают то, что их правительства не могут или не будут делать: дают людям еду и деньги, которые им крайне необходимы для выживания.

Экстремальные погодные условия, политические конфликты и экономические потрясения, как правило, усугубляют проблему отсутствия продовольственной безопасности, особенно среди детей, престарелых, бедных и инвалидов.

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В 2019 году около 55 стран из регионов Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии переживали продовольственный кризис. Пандемия коронавируса вызывает политические и экономические проблемы, даже в богатых странах.

Конфликты происходят в местах, где правительство слишком слабо, чтобы отслеживать и захватывать террористов и их лидеров. Из-за слабого управления и отсутствия пограничных ограничений между странами насилие часто распространяется на соседние слабые государства, охватывая целые регионы.

Еще до начала пандемии региональные конфликты уже привели к продовольственным кризисам в некоторых частях Африки. Национальные блокировки помогут сдержать коронавирус, но они также вызывают другие гражданские и экономические проблемы, которые могут привести к насилию.

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Например, в Нигерии есть большое количество самозанятых людей, которые в настоящее время не могут зарабатывать на жизнь из-за всеобщего карантина. В результате им не хватает еды, а правительство не может обеспечить продовольствием всех нуждающихся.

Этот дефицит продовольствия привел к протестам в столице Нигерии Абудже и к давкам в очередях за продуктами питания. Люди разочарованы реакцией правительства на борьбу с пандемией и его неспособностью предоставить необходимую пищу всем, кто в ней нуждается.

Террористические организации, такие как «Боко харам», группы, занимающиеся созданием исламского государства в Нигерии, активно используют горе, вызванное коронавирусом, для усиления своей кампании насилия. «Боко Харам» известен тем, что набирает безработных молодых людей из семей, которые живут в бедности без достаточного питания. В настоящее время группа расширяет набор молодых людей для проведения засад, похищений и взрывов в регионе.

Даже несмотря на то, что Нигерия постепенно отменяет карантинные меры, безработица, вероятно, сохранится, уменьшая способность людей делать основные покупки, такие как продукты питания.

Эта модель насилия распространяется и на другие пострадавшие от войны районы. Например, во время пандемии в Мозамбике и Мали участились нападения исламистских повстанцев. Вероятно, здесь также играет роль проблема отсутствия продовольственной безопасности, вызванная пандемией коронавируса.

В Азии Пакистан переживал продовольственный кризис еще до начала пандемии: 60% населения сталкивались с проблемой продовольственной безопасности из-за засухи и плохих экономических условий.

Ухудшение условий в Пакистане, вызванное коронавирусом, вызывает рост терроризма.

Пакистанские террористические группы «Лашкар-и-Тайба» и «Джайш-и-Мохаммад» в настоящее время обращаются к людям, пострадавшим от коронавируса, и предлагают предоставить необходимые услуги и помощь. В свою очередь, они получают лояльность местного населения и доступ к новой группе новобранцев за их усилия по созданию исламистского правительства на оспариваемой территории Кашмира.

Усилия двух террористических групп привели к увеличению числа лагерей подготовки террористов в регионе.

Наблюдается похожая тактика вербовки и в других частях континента.

Во всем развивающемся мире пандемия коронавируса усугубляет существующие социальные проблемы, вызывая продовольственную и финансовую нехватку, которая порождает террористическое насилие.

Источник: Defenseone