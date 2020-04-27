ВМС США приняли последнюю партию истребителей Block II Super Hornet

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Военно-морские силы США приняли последнюю поставку своего новейшего истребителя Super Hornet Block II F/A-18E/F и объявили, что испытания истребителя Block III начнутся через два месяца.

Истребитель Block II Super Hornet оснащен радаром с активной электронно-сканированной решеткой (AESA), большими дисплеями, модернизированными датчиками и авионикой, а также увеличенной дальностью полета. Он поддерживает превосходство военно-морского флота, и выполняет сопровождение истребителей, разведку, дозаправку в воздухе, непосредственную авиационную поддержку, подавление противовоздушной обороны и точные удары днем/ночью., информирует enovosty.com/news.

Super Hornet примерно на 3175 кг тяжелее и предлагает на 50% большую дальность, чем его предшественник Hornet.

В общей сложности ВМС США получили 322 одноместных F/A-18E и 286 двухместных F/A-18F в рамках программы Block II Super Hornet, которая началась в 2005 году.

В марте 2019 года военно-морской флот заключил многолетний контракт с Boeing на закупку Block III Super Hornets на общую сумму около 4 миллиардов долларов. ВМФ закупит 72 самолета Block III Super Hornet в период между 2019 и 2021 финансовыми годами.

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Ожидается, что Boeing доставит испытательные образцы Block III на военно-морской флот уже в конце весны, где начнутся последующие испытания. Эта последняя версия Super Hornet включает в себя усовершенствованную систему кабины, развитую сетевую инфраструктуру, уменьшенное поперечное сечение радара и 10 000 часов полета.

Источник: Defenseworld