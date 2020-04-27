В РФ стремительно растет число заболевших на COVID-19

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В РФ за последние сутки было зафиксировано 6 198 новых случаев заболевания на COVID-19

В РФ за сутки число официально подтвержденных случаев заболевания составила 6 198 случаев. А общее число инфицированных достигло 87 147 человек. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

В Российском центре реагирования на кризис COVID-19 сообщили, что за последние сутки от коронавируса умерли 50 человек. Ранее сообщалось, что точность данных официальной российской статистики вызывает сомнения из-за отсутствия достаточного количества тестов на COVID-19 в регионах.

Кроме того, введение пропускной системы в московском метро привело к огромным очередям, где совершенно не соблюдаются правила социального дистанцирования и что, по мнению многих экспертов, способствует стремительному распространению COVID-19

Сообщается, что по количеству подтвержденных случаев заболевания на COVID-19 РФ опередила Китай, где официально было зафиксировано 82 830 заболевших.