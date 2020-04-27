Ученые зафиксировали 30 разновидностей коронавирусной инфекции, — исследование

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Китайские ученые констатируют, что обнаружили порядка 30 разновидностей COVID-19. Вирус постоянно мутирует и находит новые способы воздействия на иммунную систему человека, каждый раз пытаясь ее перехитрить.

Именно поэтому мировое научное сообщество испытывает трудности с созданием одной универсальной вакцины, которая сможет раз и на всегда поставить точку в этой коронавирусной истории. , информирует enovosty.com/news.

Постоянная мутация вируса, его разновидности, а также нехарактерные особенности, которые проявляются в разных уголках планеты по разному, делает его неуловимым и сложно прогнозируемым для ученых по всему миру.

ВОЗ также разделяет обеспокоенность научного мира в связи с новыми фактами мутации COVID-19, предупреждая о том, что все, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, могут вновь подвергнуться инфицированию уже новыми, мутирующими штаммами.

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