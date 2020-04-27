Столкнувшись с последствиями COVID-19, российский бизнес остался наедине со своими проблемами

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Столкнувшись с последствиями COVID-19, российский бизнес не находит помощи у власти и остался наедине со своими ппроблемами

В РФ отчаявшиеся бизнесмены попросили Кремль о помощи в ликвидации последствий пандемии. Реакция власти, как всегда, была медленной и в основном сосредоточена на крупных отраслях, оставляя большинство мелких компаний на произвол судьбы и повышая вероятность массовой безработицы и социальных волнений. Об этом сообщает Associsted Press, информирует enovosty.com/news.

Антикризисные меры Кремля отражают его давнюю политику по поддержке контролируемых государством компаний и монополистов. Несколько недель спустя президент пообещал субсидии и кредиты частным компаниям, чтобы помочь им выплачивать заработную плату.

В то время как непродовольственный сектор розничной торговли и сферы услуг остановился, крупные государственные компании и промышленные предприятия продолжали работать. Путин пообещал, в частности, субсидии авиакомпаниям, автомобильным и авиационным заводам, а также производителям вооружений.

Подход Кремля контрастирует с подходом Соединенных Штатов и многих стран ЕС, которые предоставляют помощь малому бизнесу и социально незащищенным слоям населения.

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По мере того, как пандемия охватила Россию, Путин воздержался от объявления чрезвычайного положения в стране, отметив, что ситуация в огромной стране сильно отличается. Он дал региональным губернаторам полномочия решать, какие отрасли могут продолжать работать — стратегия, рассматриваемая некоторыми экспертами, как попытка переложить вину за распространение инфекции и экономические последствия на региональных руководителей