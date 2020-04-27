Мир застыл в ожидании: как сейчас выглядят самые людные места в крупных городах мира (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Мир застыл в ожидании: как сейчас выглядят самые людные места в крупных городах мира (ФОТО) Мир застыл в ожидании: как сейчас выглядят самые людные места в крупных городах мира (ФОТО)

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Поскольку коронавирус охватил планету, дни и часы слились воедино, в долгом ожидании, когда жизнь вернется к нормальному ритму.

Ранний пятничный вечер — время, которое сигнализирует об окончании рабочей недели во многих частях мира, информирует enovosty.com/news.

Вместо того, чтобы гулять на улице, встречаться с друзьями или наслаждаться столь необходимым отдыхом дома, миллиарды людей во всем мире теперь сидят дома взаперти из-за пандемии коронавируса.

Фотографы Ассошиэйтед Пресс сделали снимки из разных частей Европы и Африки в 18:00 по местному времени в пятницу и обнаружили, что даже самые людные общественные места выглядели так же, как и в воскресное утро.

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Дюссельдорф, Германия, в 18:00 24 апреля 2020 года. (AP Photo / Martin Meissner)

Вокзал Ватерлоо, самый оживленный железнодорожный вокзал Лондона и популярное место встреч, остался без своего обычного безумного потока из пассажиров и туристов.

Виа Национале, обычно одна из самых оживленных улиц в историческом центре Рима, остается закрытой уже почти восемь недель.

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При нормальных обстоятельствах сердца большинства городов пульсируют энергией в этот час в этот день недели. Тем не менее, поскольку коронавирус охватил планету, дни и часы слились воедино, в долгом ожидании, когда жизнь вернется к нормальному ритму.

В Париже стрелки на художественной скульптуре под названием «L’Heure de Tous» («Время каждого») на железнодорожной станции Gare Saint-Lazar приобрели другое значение.

Стамбул в 18:00, 24 апреля 2020 года. (AP Photo / Emrah Gurel)

Париж в 18:00 24 апреля 2020 года. (AP Photo / Christophe Ena)

Северные Афины в 18:00 24 апреля 2020 года. (AP Photo / Thanassis Stavrakis)

18:00 в Москве, Россия. (AP Photo / Александр Земляниченко)

Палатка Красного Креста для регистрации добровольцев, которые помогают бороться с распространением коронавируса, установлена ​​перед Новой ратушей в Праге, Чешская Республика, в 18:00 24 апреля 2020 года. (AP Photo / Petr David Josek)

Желающим делают прививки от сезонного гриппа, Йоханнесбург, Южная Африка, в 18:00 24 апреля 2020 года. (AP Photo / Themba Hadebe)

Вокзал в Ватерлоо, Лондон, 18:00, 24 апреля 2020 года. (AP Photo / Frank Augstein)

Столица Кипра Никосия в 18:00 24 апреля 2020 года. (AP Photo / Petros Karadjias)

Амстердам, Нидерланды, в 18:00 24 апреля 2020 года (AP Photo / Peter Dejong)

Потсдамская площадь в Берлине, Германия, в 18:00 24 апреля 2020 года. (AP Photo / Markus Schreiber)

Белград, Сербия, в 18:00 24 апреля 2020 года. (AP Photo / Darko Vojinovic)

Барселона, Испания, в 18:00 24 апреля 2020 года (AP Photo / Emilio Morenatti)

Загреб, Хорватия, в 18:00 24 апреля 2020 г.

Бухарест, Румыния, в 18:00 24 апреля 2020 года. (AP Photo / Andreea Alexandru)

Источник: Associated Press