Ким Чен Ын Шредингера. В Южной Корее сделали новое заявление

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Власти Южной Кореи опровергают информацию о смерти лидера Северной Кореи

Власти Южной Кореи опровергают сообщения о смерти или тяжелой болезни лидера КНДР Ким Чен Ына. С таким заявлением выступили советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин. В эфире американского телеканала политик заявил о том, что лидер Северной Корее на самом деле отлично себя чувствует и с 13 апреля находится в курортной городе Вансане. С тех пор, по словам Мун Чжон Ина, не было информации о подозрительных передвижениях Ким Чен Ына, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, американский сайт 38 North, который занимается проблемами КНДР, сообщил о том, что, личный поезд лидера КНДр находился на станции Ванасана по 23 апреля. Такая информация получена с помощью фотографий со спутников. Кроме того, власти КНДР, несмотря на утверждения о том, что Ким Чен Ын жив и здоров, так и не предоставили подтверждающих снимков или видео относительно ситуации.

На днях агентство Reuters, которое обладает множеством источников информации, сообщило, что в Пхеньян из Китая неожиданно отправилась группа медиков в составе 50 человек. В их числе были чиновники высокого ранга, отвечающие за взаимоотношения с Северной Кореей.

Разведки мира пока хранят молчание.

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