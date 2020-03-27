Помпео просит Китай предоставить больше информации о происхождении коронавируса

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Помпео просит Китай предоставить больше информации о происхождении коронавируса, который уносит жизни тысячи людей

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай должен предоставить больше информации о происхождении коронавируса, который в настоящее время разрушает мировую экономику и приводит к смерти граждан стран всего мира. Об этом сообщает Билл Гертц в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Выступая после онлайн-встречи министров иностранных дел G7, Помпео раскритиковал Коммунистическую партию Китая за скрытие информации о вспышке вируса. Он сказал, что другие министры G7 разделяют его опасения.

«Коммунистическая партия Китая представляет серьезную угрозу нашему здоровью и образу жизни, что ясно продемонстрировала вспышка вируса в Ухане», — сказал Помпео. Помпео призвал все государства к «полной прозрачности» и взаимосотрудничеству

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Пекин заявил, что распространение вируса в Китае уменьшилось, хотя точность данных о снижении числа новых заболеваний ставится под сомнение.

Помпео сказал, что администрация Трампа пыталась работать с китайскими лидерами на протяжении всего кризиса, который начался со вспышки эпидемии в Ухане. «Мы пытались, вы помните, с первых дней эпидемии, чтобы наши ученые, наши эксперты были на местах, чтобы мы могли начать оказывать помощь… но мы не смогли сделать это», — сказал он.