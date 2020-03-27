«Используйте мыло, а не оружие, и сражайтесь с вирусом «голыми руками»»: В Пакистане используют креативные методы

Главная » Последние новости » Новости мира » "Используйте мыло, а не оружие, и сражайтесь с вирусом «голыми руками»": В Пакистане используют креативные методы "Используйте мыло, а не оружие, и сражайтесь с вирусом «голыми руками»": В Пакистане используют креативные методы

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В Пакистане применяют креативные рекомендации для борьбы с распространением коронавируса

В Пакистане широко распространяется анимированное видео, чтобы предупредить население о коронавирусе. Об этом сообщает Гибран Наяр Пешиман в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

В видео, снятом в поле среди молний, ​​главный герой Пабо «Бадмаш», или Пабо Бандит, собирается победить вирус. Жители деревни предлагают ему деревянную летучую мышь, пистолет, меч и даже ракетную установку. Но Пабо поражает их отказом, говоря, что он победит врага «голыми руками».

Затем он продолжает мыть руки с мылом — и даже проверяет, что он мыл их 20 секунд, как рекомендовано. «Мыло — это мой закон», — говорит Пабо, используя популярный в этом регионе слоган «пистолет — это мой закон»

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В Пакистане зарегистрировано более 1200 подтвержденных инфекций. Это самый высокий показатель в Южной Азии. Девять человек умерли от коронавируса.