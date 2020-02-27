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В США фондовые индексы падают из-за коронавируса, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости мира » В США фондовые индексы падают из-за коронавируса, - Associated Press
 
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В США фондовые индексы падают на фоне заявления крупнейших компаний об ухудшении результатов деятельности из-за коронавируса

Мировые фондовые индексы падают на фоне растущей угрозы по распространению коронавируса. Об этом сообщает Алекс Вейга в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 2,4%. Индекс S&P 500 снизился на 2,3%, а Nasdaq уменьшился на 2,6%. Негативная тенденция обусловлена как стремительным распространением коронавируса, так и заявлением крупнейших предприятий, таких как Apple, Walmart, Microsoft и других компаний, о снижении прибыли.

В США фондовые индексы падают из-за коронавируса, — Associated Press

На фоне распространения коронавируса инвесторы стали вкладывать средства не в акции компаний, а в государственные облигации, что привело к росту их стоимости и снижению доходности.

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«Если на рынке есть враг, то это неопределенность. Очень трудно смоделировать влияние данной ситуации на корпоративные доходы, рост прибыли, экономический рост и дальнейшую деятельность компаний, если вирус будет и дальше распространяться», — сказал аналитик Prudential Financial Куинси Кросби.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 114

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