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В Польше на чеченского оппозиционера было совершено нападение, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » В Польше на чеченского оппозиционера было совершено нападение, - Reuters
 
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В Польше неизвестный преступник ворвался в дом к чеченскому оппозиционеру и напал на него с молотком

В Польше на чеченского оппозиционера, блогера Тумсо Абдурахманова было совершено нападение. За последний месяц это уже третий инцидент по нападению на чеченских оппозиционеров. Об этом сообщает Мария Цветкова в издании Reuters, информируют Экономические Новости.

Тумсо Абдурахманов был доставлен в больницу после того, как неизвестный мужчина ворвался к нему в дом и напал с молотком. Абдурахманов оказал сопротивление нападавшему и вызвал полицию, в результате чего преступник был задержан.

В Польше на чеченского оппозиционера было совершено нападение, — Reuters

Ранее в этом месяце во Франции был убит чеченский блогер Имран Алиев, а в Грозном было совершено нападение на журналистку Елену Милашину.

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На видео в YouTube, опубликованном Vayfond, Абдурахманов расспрашивает по русски человека, лежащего на полу. «Ты пришел, чтобы убить меня?» Мужчина говорит, что ему сказали только напугать блогера. Позже видео было снято с YouTube


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 75

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