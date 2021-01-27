ВВС Германии выводят из эксплуатации устаревшие самолеты Airbus A310 MRT

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Немецкие ВВС, или Luftwaffe, начали процесс вывода из эксплуатации своей специальной конвертируемой версии самолета Airbus A310, получившей название A310 MRTT.

«Это первый самолет, который будет выведен из эксплуатации Deutsche Lufthansa Technik», — говорится в сообщении ВВС в официальном Twitter, информирует enovosty.com/news.

Самолет A310 MRT — это военный самолет для дозаправки топливом в воздухе, способный выполнять многоцелевые миссии. Самолет-заправщик A310 MRTT является продолжением более раннего многоцелевого транспортного самолета Airbus A310 MRT, который был военно-транспортным самолетом для пассажиров, грузов и медицинской эвакуации.

Немецкие ВВС последовательно использовали семь самолетов Airbus A310-300, четыре из которых были преобразованы в дозаправщики. Эти самолеты, купленные на коммерческом рынке бывшими в употреблении, три у Interflug и четыре других у Lufthansa, были введены в эксплуатацию в период с 1991 по 1998 год, после чего четыре из них были постепенно переведены на дозаправку в полете.

Два более старых уже проданы несколько лет назад. 20 января 2020 года первый из пяти оставшихся самолетов, MRTT, получивший название August Euler, прибыл на аэродром Гамбурга для хранения и разборки. Остальные четыре, как ожидается, последуют за ними к концу года, и Luftwaffe теперь полагается на многонациональный флот НАТО, состоящий из восьми MRTT A330.

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Источник: Defence-blog