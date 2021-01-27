Во Франции растет число заболевших COVID-19, — Reuters

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Органы здравоохранения сообщили о 22 086 новых случаях заражения COVID-19 за предыдущие сутки, что значительно выше, чем в предыдущие дни.

Во Франции растет число заболеших и госпитализированных людей с тяжелой формой COVID-19. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Президент Эммануэль Макрон все еще надеется, что комендантского часа, введенного 11 дней назад, будет достаточно, чтобы сдержать рост новых случаев заболевания, что вызвано появлением более заразных форм COVID-19. Несмотря на призывы некоторых врачей к усилению карантинных ограничений, министр Аньес Панье-Рунаше ранее заявила, что на данном этапе нет необходимости принимать решение о такой мере.

Органы здравоохранения сообщили о 22 086 новых случаях заражения коронавирусом за предыдущие сутки, что значительно выше, чем в предыдущие дни. В частности, 25 января было зарегистрировано 4240 новых случаев COVID-19