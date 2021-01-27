«Вакцина доставляется в другие места»: Евросоюз обеспокоен срывом поставок вакцин от COVID-19

Главная » Последние новости » Новости мира » "Вакцина доставляется в другие места": Евросоюз обеспокоен срывом поставок вакцин от COVID-19 "Вакцина доставляется в другие места": Евросоюз обеспокоен срывом поставок вакцин от COVID-19

Закрыть Отправить

Евросоюз обеспокоен срывом поставок вакцин от COVID-19 на фоне роста числа заболевших из-за появления новых штаммов коронавируса

Европейский союз предупредил фармацевтические компании, которые разработали вакцины против COVID-19, о необходимости выполнять свои обязательства. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

ЕС ясно дал понять, что стремится получить все вакцины согласно срокам, предусмотренным контрактами. Ужесточение позиции ЕС произошло через несколько дней после того, как компания AstraZeneca продемонстрировала неспособность гарантировать доставку вакцин в услановленные сроки без уважительных причин. ЕС также выразил обеспокоенность по поводу задержек с доставкой вакцины от компании Pfizer-BioNTech.

«Европа инвестировала миллиарды в разработку первых в мире вакцин против COVID-19. А теперь компании должны выполнять свои обязательства», — сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Читайте: Украинский язык может стать официальным в ЕС, - Тарас Креминь

Сообщается, что ранее компания Pfizer-BioNTech заявила, что задерживает поставки в Европу и Канаду, пока модернизирует свой завод в Бельгии для увеличения производственных мощностей. После двух встреч и телефонных звонков уровень недоверия между ЕС и англо-шведским гигантом только вырос. «Мы видим, что вакцина доставляется в другие места. И мы знаем, что подписали соглашение», — сказал пресс-секретарь Европейской комиссии Эрик Мамер. Переговоры между ЕС и компанией Pfizer-BioNTech продолжаются.