В Китае подходит к концу строительство самого большого аэропорта в мире (ФОТО)

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В этом году в Поднебесной откроют крупнейший аэропорт в мире. Главный терминал будет выполнен в форме шестиугольной звезды.

В Китае строят самый большой аэропорт на планете — Пекин Дасин. На данный момент уже подошли к концу фасадные работы, информирует enovosty.com/news.

Внешний вид аэропорта был разработан Заха Хадид – британской архитектором иранского происхождения. Она продумала все до мелочей. Согласно дизайну, Пекин Дасин оснастят 80 посадочными полосами, а благодаря необычной конструкции терминала к любым воротам можно будет дойти всего за несколько минут.

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Основной терминал сделан в форме шестиугольной звезды. Его площадь составляет порядка 700 тыс. кв. м. В каждом конце звезды будет разный интерьер – он будет напоминать о ценности одного из китайских достижений. Известно, что «стрелы» звезды Дасин будут посвящены шелкографии, чаю, фарфору, сельскому хозяйству и невероятно красивым садам.

Инженеры во время строительства использовали большое количество демпферов – устройств, которые уменьшают колебания. Это нужно для того, чтобы конструкция аэропорта «не ощущала» вибрации от проезжающих под ней поездов.

Открытие аэропорта запланировано на 2019 год. По задумке создателей, после 2025 года он ежегодно сможет обслуживать более 70 млн людей.