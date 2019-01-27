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В Китае подходит к концу строительство самого большого аэропорта в мире (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В Китае подходит к концу строительство самого большого аэропорта в мире (ФОТО)
 
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В этом году в Поднебесной откроют крупнейший аэропорт в мире. Главный терминал будет выполнен в форме шестиугольной звезды.

В Китае строят самый большой аэропорт на планете — Пекин Дасин. На данный момент уже подошли к концу фасадные работы, информирует enovosty.com/news.

В Китае подходит к концу строительство самого большого аэропорта в мире (ФОТО)

Внешний вид аэропорта был разработан Заха Хадид – британской архитектором иранского происхождения. Она продумала все до мелочей. Согласно дизайну, Пекин Дасин оснастят 80 посадочными полосами, а благодаря необычной конструкции терминала к любым воротам можно будет дойти всего за несколько минут.

В Китае подходит к концу строительство самого большого аэропорта в мире (ФОТО)

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Основной терминал сделан в форме шестиугольной звезды. Его площадь составляет порядка 700 тыс. кв. м. В каждом конце звезды будет разный интерьер – он будет напоминать о ценности одного из китайских достижений. Известно, что «стрелы» звезды Дасин будут посвящены шелкографии, чаю, фарфору, сельскому хозяйству и невероятно красивым садам.

В Китае подходит к концу строительство самого большого аэропорта в мире (ФОТО)

Инженеры во время строительства использовали большое количество демпферов – устройств, которые уменьшают колебания. Это нужно для того, чтобы конструкция аэропорта «не ощущала» вибрации от проезжающих под ней поездов.

В Китае подходит к концу строительство самого большого аэропорта в мире (ФОТО)

Открытие аэропорта запланировано на 2019 год. По задумке создателей, после 2025 года он ежегодно сможет обслуживать более 70 млн людей.

В Китае подходит к концу строительство самого большого аэропорта в мире (ФОТО)


Автор: Катерина Лукьянчук
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