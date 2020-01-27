Страх перед коронавирусом: один из самых загруженных аэропортов мира превратился в «город-призрак»

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Один из самых загруженных аэропортов в мире превратился в «город-призрак», поскольку пассажиры держатся подальше от него в страхе перед коронавирусом.

Пекинский международный аэропорт был почти полностью опустошен, о чем свидетельствуют пугающие фотографии, сделанные пассажиром, информирует enovosty.com/news.

51-летняя Сьюзан Токдемир сделала снимки после полета почти пустым рейсом в китайскую столицу из Гонконга.

На одной фотографии, которую Сьюзан сделала на борту рейса авиакомпании «Гонконгские авиалинии», можно увидеть двух бортпроводников, одетых в защитные маски.

Другая фотография показывает всего нескольких людей за пределами аэропорта в месте, которое обычно очень людно.

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Аэропорт в столице Китая с 2010 года является вторым по загруженности аэропортом в мире, и обычно через него проходит от 90 до 100 миллионов пассажиров в год.

Экипаж на борту рейса авиакомпании Hong Kong Airlines

Сьюзан, которая преподает английский язык в международной средней школе в Пекине, рассказала: «Это было довольно жутко. ​​Это не то, что вы ожидаете в аэропорту Пекина. Мне потребовалось 15 минут, чтобы сойти с самолета и встать перед входом в аэропорт — это включало ожидание моего багажа, проверку паспортов, сканирование отпечатков пальцев и все остальное.

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На рейсе было только около 50 пассажиров. Это был один из больших самолетов с восемью посадочными местами в ряду, но нас всех посадили сзади — передняя часть самолета была совершенно пуста».

Внутри международного аэропорта Пекина

«Все стюардессы были в масках, и большинство пассажиров были тоже. Они сняли их, чтобы поесть, а затем снова надели.

Прежде чем мы вышли, экипаж пришел и продезинфицировал самолет, а также прозвучало объявление, в котором пассажиров просили рассказать о любых симптомах недомогания, которые у них были», — добавила Сьюзан.

«Даже в аэропорту Гонконга почти все были в масках», — сказала она.

«В международном аэропорту Пекина нам приходилось снимать маски, чтобы можно было идентифицировать наши лица».

Она добавила, что даже автострада в Пекине была пустой. Коронавирус опустошил Пекин.

«Я наняла водителя, чтобы он отвез меня домой, и его остановили полицейские в масках, чтобы проверить его температуру. Это было действительно жутко, и похоже на научно-фантастический фильм», — сказала Сьюзан.

Сьюзан, которая должна вернуться на работу 7 февраля, после четырехнедельного отпуска в честь китайского Нового года, сказала, что некоторые из ее коллег, которые покинули страну во время отпуска, не уверены, стоит ли возвращаться.

«Мы просто не получаем достаточно информации об этом», — сказала она.

«Нам говорят, что школа не может никому дать точную информацию до конца недели, потому что есть вещи, которые правительство не сообщает».