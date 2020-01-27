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США планирует заключить торговое соглашение с Британией уже в этом году, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости мира » США планирует заключить торговое соглашение с Британией уже в этом году, - Associated Press
 
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Стивен Мнучин сообщил, что несмотря на существующие разногласия Великобритания и США могут заключить торговое соглашение уже в этом году

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что Великобритания и США могут заключить торговое соглашение уже в этом году. Об этом сообщает Даника Кирка в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Мнучин подчеркнул, что подписание торгового соглашения возможно даже несмотря на продолжающиеся разногласия по цифровому налогу и ситуации с Huawei.

США планирует заключить торговое соглашение с Британией уже в этом году, — Associated Press

«США считают, что любой налог, который вводится исключительно для американских цифровых компаний, является дискриминационным и неуместным и нарушает налоговые договора и другие соглашения», — сказал Мнучин.

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Соединенные Штаты также настаивают на том, чтобы Великобритания и другие страны ЕС не закупали оборудование у Huawei для запуска 5G из-за угрозы безопасности.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 71

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