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Корпус морской пехоты США тестирует JLTV во время учений «Northern Viper»

Главная » Последние новости » Новости мира » Корпус морской пехоты США тестирует JLTV во время учений «Northern Viper»
 
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Корпус морской пехоты США тестирует JLTV во время учений «Northern Viper», проходящих в Японии

Корпус морской пехоты США тестирует новейшие легкие тактические транспортные средства общего назначения Oshkosh Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) во время учений «Northern Viper» на тренировочном полигоне Хокудайен в Японии. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

«Northern Viper» — это регулярные учения, главной целью которых является усиление возможностей коллективной обороны США и Японии. Во время учений военнослужащие проходят интенсивные тренировки в суровых условиях с целью совершенствования своих навыков и выполнения боевых задач в любом климате и на любой территории.

Корпус морской пехоты США тестирует JLTV во время учений «Northern Viper»

Во время учений также тестируется JLTV. «По сравнению с Humvee JLTV имеет больший запас прочности и хода, высокую надежность, грузоподъёмность, улучшенную эргономику, современные возможности цифровых технологий и меньший расход топлива», — говорит руководитель программы JLTV Эндрю Роджерс. Корпус морской пехоты США планируется полностью оснастить транспортными средствами JLTV к январю 2034 года.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 936

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