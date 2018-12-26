The Guardian: Япония возобновляет коммерческий китобойный промысел

Главная » Последние новости » Новости мира » The Guardian: Япония возобновляет коммерческий китобойный промысел The Guardian: Япония возобновляет коммерческий китобойный промысел

Закрыть Отправить

Секретарь кабинета министров Японии сообщил, что Япония выходит из состава международной китобойной комиссии и возобновляет коммерческий китобойный промысел

Секретарь кабинета министров Японии Йошихиде Суга сообщил, что с 2019 года Япония возобновляет коммерческий китобойный промысел, — сообщает Джастин МакКари в издании The Guardian , информирует enovosty.com/news.

Также Йошихиде Суга сообщил, что Япония выходит из состава международной китобойной комиссии IWC, а китобойный промысел планирует осуществлять только в территориальных водах и экономической зоне Японии.

Японские чиновники в области рыболовства утверждают, что популяции некоторых видов китов увеличились в таком объеме, чтобы можно возобновить «устойчивую» охоту.

Министр иностранных дел Австралии Мариза Пейн и министр окружающей среды Мелисса Прайс заявили, что правительство Австралии «крайне разочаровано» тем, что Япония выходит из состава комиссии IWC и возобновляет коммерческий китобойный промысел.

Напомним, международная китобойная комиссия играет ключевую роль в международном сотрудничестве по сохранению китов и возглавляет международные усилия по борьбе с растущим спектром угроз для китов во всем мире, включая прилов, удары суднами, запутывание в сетях, шум и китобойный промысел.