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Стало известно, почему королева Елизавета II не навещала своего супруга в больнице

Главная » Последние новости » Новости мира » Стало известно, почему королева Елизавета II не навещала своего супруга в больнице
 
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Принцу Филиппу разрешили провести Рождество с семьей после выписки из больницы.

98-летний герцог Эдинбургский провел четыре ночи в больнице короля Эдуарда VII в Лондоне после того, как был госпитализирован в пятницу, информирует enovosty.com/news.

Он отправился обратно в Сандрингем, чтобы провести Рождество со своей супругой, королевой Елизаветой.

Наблюдатели отметили, что королева и другие высокопоставленные члены королевской семьи не посещали его во время пребывания на лечении, отчасти из-за давнего протокола.

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Елизавета II и принц Филипп

Королевский эксперт Виктория Арбитер объяснила, что такие посещения расцениваются как разрушительные и вызывают чрезмерный стресс у пациентов, проходящих лечение.

Она также сказала, что этот подход демонстрирует «разумное» мышление королевской семьи.

Она написала: «После того, как я увидела довольно ужасные комментарии о том, что королева находится в Сандрингеме, в то время как принц Филипп находится в больнице, я хотела бы попытаться внести немного ясности. Обычно члены королевской семьи не навещают друг друга в больнице. Всегда есть исключения из правил, но в основе лежит разумное мышление, а не недостаток заботы и беспокойства о члене семьи. Если бы королева навестила его, одни только требования безопасности были бы невероятно разрушительными. Беря во внимание состояние других пациентов, проходящих лечение, они не хотят причинять чрезмерный стресс ни им, ни их семьям».

Хотя члены королевской семьи уже посещали друг друга в больнице, Виктория подчеркивает, что это «не норма», и решение принимается с учетом мнения общественности.

Она сказала: «Все дело в обычных людях, которые будут затронуты. Каждое королевское решение принято, потому что оно «разумное». Ни больше ни меньше.

Филипп в хорошем настроении, и королева больше всех стремится уважать его желания. Я надеюсь, что наблюдение за королевскими особами окажется немного менее пристальным в 2020 году. Это не ужасные люди, это семья, каждое движение которой подвергается анализу и критике. Возможно, немного сочувствия было бы лучше, чем бросать камни… особенно в Рождество».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 2476

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