Reuters: Стоимость нефти Brent стремительно растет

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Стоимость нефти марки Brent стремительно растет

Цена на нефть марки Brent стремительно увеличивается на фоне новостей о прекращении торговой войны между США и Китаем и скором подписании торгового соглашения. Об этом сообщает Лайла Керней в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Нефть марки Brent LCOc1 подорожала на 48 центов до 67,68 доллара за баррель, что является максимальным значением с сентября.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на электронных торгах поднялись на 0,97% до $61,11 за баррель.

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Ранее, представители группы ОПЕК+ договорились об увеличении сокращения добычи нефти. С 1 января объем сокращения добычи будет составлять 2,1 млн. баррелей в день.