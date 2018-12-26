Reuters: Российского блогера, критикующего власть, приговорили к шести годам тюрьмы

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Российского блогера Александра Валова, который активно критиковал власти города Сочи, приговорили к шести годам тюрьмы

Российский блогер, критикующий кремлевский режим, приговорен к шести годам лишения свободы, — сообщает Габриэль Тетралт-Фарбер в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Александру Валову, чей блог критиковал власти южнороссийского города Сочи, в начале этого года было предъявлено обвинение в вымогательстве денег у федерального чиновника Юрия Напсо. Валов отрицает предъявленные ему обвинения.

Адвокат Валова Александр Попков заявил агентству Reuters, что защита будет обжаловать приговор, который, по его словам, является «жестоким».

«Мы знали, что не получим честного и справедливого вердикта, так как в этом деле существует очень глубокий политический подтекст», — сказал Попков.

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Кремлевский критик алексей навальный написал в Twitter, что Валова «закрыли чисто из-за политики» и что данный приговор является достаточно суровым.

Беспредел самый настоящий. Это был отличный блог, в котором сочинских и краснодарских жуликов выводили на чистую воду. Парня закрыли чисто за политику. А срок-то какой. Шесть лет — за убийство столько дают https://t.co/cRdIuyqGFA — Alexey Navalny (@navalny) 26 декабря 2018 г.

Независимые организации по защите прав граждан, в том числе «Репортеры без границ», призвали освободить Валова.