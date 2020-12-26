Елкин смешной карикатурой показал «провал операции» кремлевских спецслужб по отравлению Навального

Главная » Последние новости » Новости мира » Елкин смешной карикатурой показал "провал операции" кремлевских спецслужб по отравлению Навального Елкин смешной карикатурой показал "провал операции" кремлевских спецслужб по отравлению Навального

Закрыть Отправить

В Сети продолжают шутить по поводу синих трусов Алексея Навального , обработанных, как выяснилось, сотрудниками ФСБ — в чем один из них фактически признался во время телефонного разговора с самим политиком.

Фото: Сергей Елкин

«Путин говорит, что за Навальным должны следить спецслужбы, а Песков — что «у него мания преследования». Ну вы там договоритесь уже что ли!» — призывает Путина и Пескова известный карикатурист Сергей Елкин.

Похоже, трусы Навального разваливают изнутри всю систему оправданий Кремля по поводу «Новичка»:

Напомним, ранее российский оппозиционный политик Алексей Навальный, которого отравили «Новичком», выпустил видеоролик. В нем Навальный утверждает, что перед публикацией расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ, он поговорил по телефону с одним из них.

Собеседник Навального, в частности, рассказал, как очищал изъятую одежду политика от следов «Новичка». По его словам, особое внимание при очистке было уделено швам на внутренней стороне трусов. «Сказали работать по трусам, по внутренней части», — говорится в расшифровке разговора.

2021 объявлен годом синих трусов pic.twitter.com/CycUF8ZEMt — Alexey Navalny (@navalny) December 21, 2020

Режиссёр Виталий Манский задержан у здания ФСБ. В руках он держал такой плакат… ну те есть не плакат.. но понятно о чем pic.twitter.com/S0doBLDTGS — Alexey Navalny (@navalny) December 22, 2020

«Революция синих трусов в России», » Алло, это прачечная? — Прачечная ФСБ слушает. Вторая стирка в подарок» — с юмором комментируют пользователи соцсетей провал операции Кремля.