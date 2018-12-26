Электронное правительство: Эстония выигрывает войну с бюрократией

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С целью уменьшения бюрократии в стране и повышения прозрачности власти Эстония создала единую платформу, обеспечивающую предоставление административных услуг посредством безбумажной электронной связи как в частном, так и в государственном секторах.

Эстония участвует в амбициозном проекте, направленном на то, чтобы сделать государственное управление полностью цифровым с целью уменьшения бюрократии, повышения прозрачности системы управления и ускорения экономического роста, — сообщает The Associated Press , информирует enovosty.com/news.

В Эстонии создана единая платформа, поддерживающая электронную аутентификацию и цифровые подписи для обеспечения безбумажной связи как в частном, так и в государственном секторах.

Мартен Каевац, советник правительства Эстонии по вопросам цифровых технологий, сообщает, что целью электронного правительства является создание электронной системы, которая поддерживает своих граждан, оставаясь в стороне.

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Граждане могут отслеживать свои данные и видеть, получает ли к ним доступ какое-либо государственное или частное учреждение. «Чтобы создать доверие, необходимо иметь прозрачность. И именно поэтому люди имеют доступ к своим собственным данным», — говорит Каевац.

Эстония рассматривает данный подход как прототип современной демократии и контрапункт для авторитарных стран, намеревающихся использовать цифровизацию для контроля своих граждан.