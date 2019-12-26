Associated Press: Фондовые индексы растут на фоне заявлений Трампа о готовности к подписанию торговой сделки с Китаем

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Мировые фондовые индексы растут на фоне заявлений Трампа

Мировые фондовые индексы растут на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о полной готовности США к подписанию торговой сделки с Китаем. Об этом сообщает Элейн Куртенбах в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,9% до 3 007,35. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,6% до 23 924,92, индекс Kospi в Южной Корее увеличился на 0,4% до 2 197,93.

В США фьючерсы на индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average выросли на 0,1%, а индекс Nasdaq поднялся на 0,1% до 8 952,88. На Нью-Йоркской товарной бирже нефть марки Brent поднялась на 13 центов до 66,29 доллара за баррель.

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