The Washington Times: В Китае прошли военные испытания ударной ракеты DF-41

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Китай провел летные испытания новейшей ударной ракеты большой дальности DF-41

Пентагон подтвердил, что Китай провел летные испытания новейшей ударной ракеты большой дальности «Dong Feng 41» (DF-41), обладающей ядерным зарядом. Об этом сообщает Билл Гертц в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Спецслужбы США считают, что ракета готова к эксплуатации. Пекинские чиновники считают, что новая ракета станет главным оружием в противостоянии Китая Соединенным Штатам.

Китайский наблюдатель Анри Кенманн сообщил, что испытание ракеты возможно было проведено около 18:30 в пятницу, исходя из объявленных зон закрытия воздуха. Ракета, вероятно, была выпущена из пускового центра на северо-западе Китая и приземлилась в отдаленном районе пустыни Гоби.

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