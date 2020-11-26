Textron Systems продолжает испытания беспилотных катеров CUSV для ВМС США

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Подразделение компании Textron - Textron Systems, объявило, что в настоящее время проводит серию испытаний своих беспилотных катеров, называемых Common Unmanned Surface Vessel (CUSV).

«Во время испытаний во Флориде беспилотный катер (CUSV) и соединитель «катер-берег» (SSC) продолжают демонстрировать свои передовые возможности, предназначенные для поддержки потребностей наших истребителей», — сообщила компания в Facebook, информирует enovosty.com/news.

CUSV — это беспилотное надводное судно четвертого поколения, разработанное Textron Systems и AAI Unmanned Aircraft Systems при поддержке Maritime Applied Physics Corp (MAPC).

Согласно веб-сайту компании, в системе CUSV по-прежнему используется морская версия проверенной общей системы управления и контроля Textron — надежной системы, которая успешно поддерживает беспилотные летательные аппараты в течение более одного миллиона летных часов.

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«Независимо от того, идет ли речь о разминировании и нейтрализации; наблюдении и разведке (ISR); безопасности в портах; мониторинге или защите, наш CUSV четвертого поколения представляет собой зрелое, многоцелевое транспортное средство со значительным опытом работы в воде», — заявили в компании.

Источник: Defence-blog