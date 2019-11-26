Reuters: Турция не поддерживает план НАТО по Польше и Балтии

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Турция не поддерживает план НАТО по Польше и Балтии

Турция отказывается поддерживать план НАТО по Балтии и Польши до тех пор, пока альянс не предложит Анкаре больше политической поддержки в борьбе против курдов. Об этом сообщает Робин Эммотт в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Анкара сказала своему представителю в НАТО не подписывать план и занять жесткую позицию по Балтии и Польше. В то же время, представители НАТО добиваются официального одобрения всеми 29 государствами-членами альянса плана защиты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в случае нападения России.

Без одобрения Турции НАТО может быть сложнее наращивать оборону в Прибалтике и Польше.

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По мнению экспертов, поведение Турции является «угрожающим» для альянса, поскольку НАТО пытается показать, что оно едино после того, как президент США Дональд Трамп выразил скептицизм относительно деятельности альянса, а президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что он переживает «гибель мозга».