Глоток свежего воздуха: как три заброшенных промышленных района стали красивыми парками (ФОТО)

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В Рурском промышленном регионе Германии теперь находится парк площадью 450 км²

Города во всем мире возрождают свои промышленные зоны, а бывшие склады и фабрики становятся первичной недвижимостью, информирует enovosty.com/news. Но как насчет большего количества зеленых насаждений — для сохранения здоровья детей, снижения уровня стресса и поддержания биологического разнообразия? Три вдохновляющих примера бывших промышленных зон, которые получили новую жизнь в парках.

В 2009 году в Нью-Йорке на месте старого промышленного железнодорожного пути открылся уникальный парк. Когда-то известный как «West Side Elevated Line», он транспортировал миллионы тонн продовольствия по городу, пробивая на своем пути заводы.

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Однажды намеченный для сноса, High Line теперь является домом для общественных мест и садов с более чем 500 видами растений. И 7,6 миллиона человек в год посещают это место и наслаждаются бесплатными общественными программами, произведениями искусства и представлениями.



High Line в Нью-Йорке — это бывшая железнодорожная линия, по которой доставляли еду через весь город.

В Тель-Авиве огромная мусорная свалка превращена в зеленую зону, в три раза превышающую центральный парк Нью-Йорка, в рамках масштабного проекта по восстановлению окружающей среды.

За 50 лет на бывшей свалке в Хирии скопилось 16 миллионов кубометров отходов.

После завершения строительства в парке появились велосипедные дорожки, спортивные площадки, места для наблюдения за птицами и амфитеатр на 50 000 мест.

Сегодня свалка в Хирии превратилась в Ariel Sharon Park, где подобные художественные скульптуры созданы из переработанных материалов.

Ландшафтный парк Emscher, Рурская долина

Ландшафтный парк Emscher простирается на территории 450 км² в Рурской долине Германии, которая когда-то была промышленным центром страны, усеянной фабриками и угольными шахтами.

Его преобразование в парк началось в 1989 году и продолжается до сих пор. Сегодня посетители могут покататься на велосипедах вдоль старых железнодорожных путей, устроить пикник на заброшенных сталелитейных заводах.

Река, протекающая через парк, когда-то была самой грязной в Германии. Теперь подземные каналы отводят сточные воды, а уголь и известь, которые когда-то выпадали из товарных поездов, вытеснили более 240 видов растений и животных.



Westpark Bochum до его превращения в парковую зону.

Сегодня Westpark Bochum является частью ландшафтного парка Emscher.

Во всем мире деградация земель, вызванная деятельностью человека, подвергает риску 3,2 миллиарда человек из-за загрязнения, утраты биоразнообразия и угроз продовольственной безопасности, чистой воде и поставкам энергии.

Регенерация играет важную роль в защите планеты — с помощью таких парков, как эти.