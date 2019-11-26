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Глоток свежего воздуха: как три заброшенных промышленных района стали красивыми парками (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Глоток свежего воздуха: как три заброшенных промышленных района стали красивыми парками (ФОТО)
 
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В Рурском промышленном регионе Германии теперь находится парк площадью 450 км²

Города во всем мире возрождают свои промышленные зоны, а бывшие склады и фабрики становятся первичной недвижимостью, информирует enovosty.com/news.

Но как насчет большего количества зеленых насаждений — для сохранения здоровья детей, снижения уровня стресса и поддержания биологического разнообразия?

Три вдохновляющих примера бывших промышленных зон, которые получили новую жизнь в парках.

High Line, Нью-Йорк

В 2009 году в Нью-Йорке на месте старого промышленного железнодорожного пути открылся уникальный парк. Когда-то известный как «West Side Elevated Line», он транспортировал миллионы тонн продовольствия по городу, пробивая на своем пути заводы.

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Однажды намеченный для сноса, High Line теперь является домом для общественных мест и садов с более чем 500 видами растений. И 7,6 миллиона человек в год посещают это место и наслаждаются бесплатными общественными программами, произведениями искусства и представлениями.

Пешеходная дорожка High Line в Нью-Йорке была когда-то железнодорожной линией, проложенной среди небоскребов.
High Line в Нью-Йорке — это бывшая железнодорожная линия, по которой доставляли еду через весь город.

Парк Хай Лайн проходит на 2,4 км над улицами Нью-Йорка.

Ariel Sharon Park, Тель-Авив

В Тель-Авиве огромная мусорная свалка превращена в зеленую зону, в три раза превышающую центральный парк Нью-Йорка, в рамках масштабного проекта по восстановлению окружающей среды.

За 50 лет на бывшей свалке в Хирии скопилось 16 миллионов кубометров отходов.

После завершения строительства в парке появились велосипедные дорожки, спортивные площадки, места для наблюдения за птицами и амфитеатр на 50 000 мест.

В течение 50 лет полигон Хирия, расположенный за пределами Тель-Авива, был местом захоронения большей части отходов страны.Сегодня Хирия превратилась в парк Ариэля Шарона, где проводятся художественные выставки, подобные этой, сделанные из переработанных материалов.

Сегодня свалка в Хирии превратилась в Ariel Sharon Park, где подобные художественные скульптуры созданы из переработанных материалов.

Visit to Hiriya (Ariel Sharon park), Израиль

Visit to Hiriya (Ariel Sharon park), Израиль

Ландшафтный парк Emscher, Рурская долина

Ландшафтный парк Emscher простирается на территории 450 км² в Рурской долине Германии, которая когда-то была промышленным центром страны, усеянной фабриками и угольными шахтами.

Его преобразование в парк началось в 1989 году и продолжается до сих пор. Сегодня посетители могут покататься на велосипедах вдоль старых железнодорожных путей, устроить пикник на заброшенных сталелитейных заводах.

Река, протекающая через парк, когда-то была самой грязной в Германии. Теперь подземные каналы отводят сточные воды, а уголь и известь, которые когда-то выпадали из товарных поездов, вытеснили более 240 видов растений и животных.

Вестпарк Бохум, увиденный сверху до своего преобразования, представляет собой клубок промышленных зданий.
Westpark Bochum до его превращения в парковую зону.

Сегодня посетители Westpark Bochum, часть ландшафтного парка Emscher, могут устроить пикник рядом с бывшими металлургическими заводами.

Сегодня Westpark Bochum является частью ландшафтного парка Emscher.

Во всем мире деградация земель, вызванная деятельностью человека, подвергает риску 3,2 миллиарда человек из-за загрязнения, утраты биоразнообразия и угроз продовольственной безопасности, чистой воде и поставкам энергии.

Регенерация играет важную роль в защите планеты — с помощью таких парков, как эти.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 291

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