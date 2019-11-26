Associated Press: В климатической войне необходимы «быстрые победы»

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: В климатической войне необходимы «быстрые победы» Associated Press: В климатической войне необходимы «быстрые победы»

Закрыть Отправить

В войне с последствиями изменения климата важно срочно сократить уровень выбросов парниковых газов в атмосферу

Мировое сообщество слишком долго откладывало и должно немедленно начать резкое сокращение выбросов парниковых газов. Об этом сообщают Джейми Китен и Френк Джорданс в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

«Нам нужны быстрые победы, чтобы максимально сократить выбросы в 2020 году. Нам нужно наверстать упущенное за те годы, когда мы ничего не делали по сокращению выбросов», — сказала руководитель Программы по окружающей среде США Ингера Андерсен

«На самом деле мы смотрим на то, что к 2030 году выбросы должны снизиться на 55%. Если вы посмотрите на уровень выбросов парниковых эффектов, то поймете, что он до сих пор повышается», — сказал Джон Кристенсен. Кристенсен сказал, что основной причиной недавнего увеличения выбросов углекислого газа является экономический рост в развивающихся странах.

Читайте: Наемники РФ устраивают взрывы в районе Петровского для дискредитации ВСУ (СХЕМА)

«Если вы находитесь в яме, то вам следует перестать копать», — сказал представитель Программы по окружающей среде США Никлас Хейгельберг