Армия США проводит испытания новой системы ПВО (ФОТО)

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Армия США проводит испытания новой системы ПВО ближнего боя IM-SHORAD

В Армии США сообщили, что солдаты 5-го батальона 4-го артиллерийского полка противовоздушной обороны проходят обучение и оперативные испытания системы ПВО ближнего боя IM-SHORAD на ракетном полигоне White Sands Missile Range (WSMR), информирует enovosty.com/news.

Согласно пресс-релизу компании, система IM-SHORAD является одним из вариантов замены устаревшей системы ПВО малого радиуса действия Avenger.

Система IM-SHORAD устанавливается на бронемашину Stryker, имеет собственный радар и набор активных средств, которые эффективны против воздушных угроз.

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В настоящее время система IM-SHORAD еще не совсем готова к серийному производству, но уже сделано несколько прототипов. Чтобы система была готова к серийному производству, необходимы эксплуатационные испытания. Благодаря отзывам солдат, в систему уже добавлены некоторые новые функции, которые сделали ее более удобной для пользователя.