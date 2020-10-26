«Времени очень мало»: Великобритания и ЕС стремятся ускорить переговоры

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Великобритания и ЕС стремятся ускорить переговоры по заключению торгового соглашения

В понедельник Великобритания заявила, что времени очень мало для устранения разногласий между Евросоюзом и Соединенным Королевством Великобитании. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Предстоит … проделать большую работу, если мы собираемся устранить разногласия, которые остаются между нами… и времени очень мало», — сказал представитель Великобритании

По словам представителя ЕС, Мишель Барнье и его команда будут в Лондоне до среды, после чего переговоры продолжатся в Брюсселе

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