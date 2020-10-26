ВОЗ призывает каждого «пойти на жертвы», — Associated Press

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ВОЗ призывает каждого пойти на жертвы для избежания распространения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что локдаунов можно избежать, если каждый человек будет готов «пойти на жертвы и сыграть свою роль». Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкхове сообщила, что надеется, что страны будут использовать другие инструменты для препятствования распространению COVID-18, включая усиление систем эпиднадзора, тестирование и отслеживания контактов.

Ван Керхове сказала, что люди должны нести личную ответственность за повседневные решения, например, следует ли им выходить в людные места или избегать закрытых помещений.

Глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Майкл Райан отметил, что 46% всех случаев COVID-19 в мире на прошлой неделе были зарегистрированы в Европе.

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«Нет никаких сомнений в том, что европейский регион сейчас является эпицентром», — сказал он. Райан сказал, что обычно открытые границы Европейского союза, возможно, придется закрыть».