ВОЗ призывает каждого «пойти на жертвы», — Associated Press
ВОЗ призывает каждого пойти на жертвы для избежания распространения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения заявляет, что локдаунов можно избежать, если каждый человек будет готов «пойти на жертвы и сыграть свою роль». Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.
Технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкхове сообщила, что надеется, что страны будут использовать другие инструменты для препятствования распространению COVID-18, включая усиление систем эпиднадзора, тестирование и отслеживания контактов.
Ван Керхове сказала, что люди должны нести личную ответственность за повседневные решения, например, следует ли им выходить в людные места или избегать закрытых помещений.
Глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Майкл Райан отметил, что 46% всех случаев COVID-19 в мире на прошлой неделе были зарегистрированы в Европе.
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«Нет никаких сомнений в том, что европейский регион сейчас является эпицентром», — сказал он. Райан сказал, что обычно открытые границы Европейского союза, возможно, придется закрыть».