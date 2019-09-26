РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Париж: изысканные модели 1940-1960-х годов

Все фото »

Новости мира

26.09.2019 г.
20:23Самолет совершил экстренную посадку из-за пассажирки, застрявшей в уборной
19:56В США прошли успешные испытания нового беспилотника ALTIUS
19:42Reuters: Иран шаг за шагом усиливает нарушение ядерного соглашения
15:52В Австрии супруги заказали в интернет-магазине одежду, а получили партию экстази на 500 тыс. евро
12:05Польша против «Газпрома»: важный момент
11:00Большинство американцев против импичмента Трампа
09:18Нарастают противоречия: Китайская мечта Путина
Все новости мира

Аналитика

26.09.2019

Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать

Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать
Верховная Рада в первом чтении поддержала за основу президентский законопроект о незаконном обогащении. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, ...
25.09.2019

Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и "мечта путешественника"

Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и мечта путешественника
Трампу грозит импичмент после разговора с Зеленским,
25.09.2019

Роман Безсмертный: Следует помнить, что не надо переступать через закон. А получать контроль над финансовыми потоками - это не метод

Роман Безсмертный: Следует помнить, что не надо переступать через закон. А получать контроль над финансовыми потоками - это не метод
О том, какие позиции Госбюджета 2020 вызывают беспокойство, готова ли Украина к открытию рынка земли, чем закончится битва новой власти за столицу - ...

Последние новости

26.09.2019 г.
20:34 Министр обороны рассказал, зачем в ВСУ нужна военная полиция
20:23 Самолет совершил экстренную посадку из-за пассажирки, застрявшей в уборной
19:56 В США прошли успешные испытания нового беспилотника ALTIUS
19:42 Reuters: Иран шаг за шагом усиливает нарушение ядерного соглашения
19:18 Руководство НБУ провело финальную встречу с миссией МВФ
18:53 Объемы газа в украинских хранилищах выросли до десятилетнего рекорда
18:34 СБУ пресекла деятельность интернет-агитатора, администрировавшего сепаратистскую группу в соцсети
18:19 Зеленский провел переговоры с Трампом: все подробности исторической встречи
17:57 Во Львове строительный кран упал на супермаркет: подробности
17:42 В Киеве транспортный коллапс: на столичной дороге появились сильные заторы
17:24 В Норвегии в результате пожара затонул российский траулер
16:58 Евросоюз предоставил Украине наибольший пакет поддержки в истории ЕС
16:55 Фесенко: альтернативный закон 1210-1 – это лишь манипуляция властей
16:41 В Украине подскочили цены на некоторые фрукты
16:21 Стали известны типичные ошибки, которые допускаются при стирке
16:19 Появилось подтверждение поставок Коломойским угля из ОРДЛО
16:18 В Италии разрешили эвтаназию
15:52 В Австрии супруги заказали в интернет-магазине одежду, а получили партию экстази на 500 тыс. евро
15:31 В Минфине рассказали о переговорах с МВФ
15:25 Ученые обнаружили останки древнейших земных существ
15:04 В состав ВСУ передана долгожданная батарея мобильных минометов БАРС-8ММК, - Злой Одессит
14:44 В Египте открыли гробницы, которым более 3,4 тыс. лет
14:00 NASA создало захватывающую модель черной дыры (ВИДЕО)
13:53 Стало известно, как очистить свой организм от шлаков
13:26 Назвали болезни, которые передаются по женской линии
13:12 Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали подросшего сына публике (ФОТО)
12:37 В Украине серьезно выросла розничная торговля
12:32 Найден быстрый способ узнать время смерти человека
12:20 Ученые: Почему люди быстро забывают самые интересные сны
12:05 Польша против «Газпрома»: важный момент
11:44 Государственными шахтами будет управлять Толчин — один из “смотрящих” Януковича
11:41 Во Львове строительный кран рухнул на супермаркет
11:19 Страховки, забастовки, сиеста и зарплата наперед: Рынок труда в Украине ждут большие перемены
11:13 "Новый генпрокурор - 100% мой человек": Зеленский дал пояснения, но украинцев уже не остановить
11:00 Большинство американцев против импичмента Трампа
10:55 Рынок земли заработает, если будут гарантии собственникам и аграриям – считает эксперт
10:54 Зеленский рассказал, в чем убедил Трампа по поводу Крыма
10:50 Джо Байден отреагировал на скандал вокруг Трампа
10:49 Добывающие компании отдадут почти 90% прибыли на налоги – законопроект 1210
10:45 Евробизнес: изменения в базу расчета ренты на железную руду надо перенести на 2021 год
10:29 "Точно и быстро": Украинцы будут уничтожать врага из нового мобильного оружия (ВИДЕО)
10:28 Авторынок Украины: объяснили рекордные продажи легковушек
10:13 Водителей будут штрафовать за самостоятельно установленный ксенон
09:58 Президент объяснил слова о "на 100% его человеке" в ГПУ
09:33 Украинцам максимально упростят правила увольнения с работы
09:23 В РФ резко изменили риторику по НАТО и войне
09:18 Нарастают противоречия: Китайская мечта Путина
09:16 Двадцать первая страна: Для украинцев открылись двери еще одной страны
08:50 Встреча в нормандском формате будет без США
08:37 НА Винничине молодой парень женился на 81-летней двоюродной бабушке
08:33 Операция «Преемник»: Как Путин будет передавать власть
08:29 Мафиозный шантаж или ошибка демократов? Как в США отреагировали на разговор Зеленского и Трампа
08:19 НАТО отвергло предложение Путина
08:17 В Нью-Йорке Зеленский сделал неожиданное заявление о стенограмме разговора с Трампом
08:14 Проблемные деньги: США могут опять задержать помощь для Украины
08:04 Большинство членов Палаты представителей готовы выгнать Трампа
07:50 В Великобритании обнаружили кладбище старых Жигулей (ФОТО)
07:40 В Киевской области собираются переименовать город
07:30 Украинцев ждут дожди, а потом бабье лето, - синоптики
07:15 Украинский автомобиль-легенду продают в США за большие деньги (ФОТО)
Все новости »

В США прошли успешные испытания нового беспилотника ALTIUS

Главная » Последние новости » Новости мира » В США прошли успешные испытания нового беспилотника ALTIUS
 
Печать Отправить на почту

 

 

В США военные инженеры провели успешные испытания беспилотной системы ALTIUS

Авиационно-ракетный центр командования по развитию боевых возможностей армии США провел успешные испытания новейшей беспилотной авиационной системы, запущенной с вертолета. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Военные инженеры провели успешные испытания беспилотной системы ALTIUS с вертолета UH-60 на испытательном полигоне Yuma в рамках программы «Air-launched Effects», чтобы исследовать возможность запуска и управления беспилотным летательным объектом с вертолета. Таким образом новый беспилотник может запускаться с самолета AC-130 или другого летательного объекта.

Компания-производитель Area-I также разработала вариант ALTIUS для военно-морского флота, который может запускаться с пускового контейнера Sonobuoy (SLC). Этот вариант был специально разработан для выполнения миссий по обнаружению магнитных аномалий (MAD) и имеет чувствительный магнитометр, который используется для обнаружения подводных лодок (ASW).


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 502

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать
Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и "мечта путешественника"
Роман Безсмертный: Следует помнить, что не надо переступать через закон. А получать контроль над финансовыми потоками - это не метод
Итоги дня: Важное заявление Зеленского, надежды на Трампа и дела "легитимного"
Роман Безсмертный: Нам противостоит крупный шулер, цель которого уничтожение Украины как государства
Паспортный контроль в Борисполе: Почему это не работает так, как работает во всем мире?
Итоги дня: Опасные звонки Трампа, пойманный мафиози и особенности новой призовой кампании
Итоги дня: Земля раздора, страх Путина и газовые договоренности
Судьба ОРДЛО: Штайнмайеры бывают разные
Итоги дня: Альтернатива по Донбассу, "минер на мосту" и смертельный удар по путинскому режиму
Все статьи


Загрузка...

Армия

Бронетранспортер M1117 Armored Security Vehicle (США)
Бронированная машина разминирования Keiler (Германия)
Вертолет Sud-Aviation SA330 Puma (Франция)
Мини-бронетранспортер «Фантом»
Вся армия    >>

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

На кухне у пожилой француженки обнаружили давно утерянную картину 13-го века стоимостью 6 млн. евро (4270)

Российским военным кораблям и подводным лодкам могут закрыть проход из Черного в Средиземное море (3782)

Первая в России плавучая атомная электростанция, которую называют «Чернобыль на льду», прибыла на базу (ФОТО) (3767)

Программа Путина провалилась: Крым без энергии (3693)

Парад преемников Путина: Что происходит в российской власти? (2923)

Польша против «Газпрома»: важный момент (2862)

В ловушке: Путин теряет механизм управления,- Шевцова (2554)

В России активисты массово устанавливают картонные «надгробия Владимиру Путину» (ФОТО) (2385)

Между Россией и США разгорается громкий дипломатический скандал (2349)

В РФ на ходу загорелся пассажирский самолет: более 20 пострадавших (ВИДЕО) (2300)

Персоны

Сергей
ТАРУТА
Антон
ПРИГОДСКИЙ
Владимир
ЛАНОВОЙ
Алексей
РЕЗНИКОВ
Все персоны    >>
Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Новая зрада: почему доллар падает, а цены - нет

Новая зрада: почему доллар падает, а цены - нет

Украинцы считают, что раз гривна укрепляется, то должны снижаться и цены.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Роман Безсмертный


Последние новости в соцсетях


bigmir)net TOP 100

 