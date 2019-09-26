В США прошли успешные испытания нового беспилотника ALTIUS

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В США военные инженеры провели успешные испытания беспилотной системы ALTIUS

Авиационно-ракетный центр командования по развитию боевых возможностей армии США провел успешные испытания новейшей беспилотной авиационной системы, запущенной с вертолета. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Военные инженеры провели успешные испытания беспилотной системы ALTIUS с вертолета UH-60 на испытательном полигоне Yuma в рамках программы «Air-launched Effects», чтобы исследовать возможность запуска и управления беспилотным летательным объектом с вертолета. Таким образом новый беспилотник может запускаться с самолета AC-130 или другого летательного объекта.

Компания-производитель Area-I также разработала вариант ALTIUS для военно-морского флота, который может запускаться с пускового контейнера Sonobuoy (SLC). Этот вариант был специально разработан для выполнения миссий по обнаружению магнитных аномалий (MAD) и имеет чувствительный магнитометр, который используется для обнаружения подводных лодок (ASW).