The Washington Times: Наиболее серьезные угрозы для США возникают в киберсфере

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Джозеф Магуайр сообщил, что наиболее серьезные угрозы для США возникают в киберсфере

Исполняющий обязанности директора национальной разведки Джозеф Магуайр сообщил, что наиболее серьезные угрозы для Соединенных Штатов возникают в киберсфере, — сообщает Эндрю Блейк в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

«Мы сталкиваемся со значительными угрозами. Однако наиболее серьезные угрозы возникают в киберсфере. Мы строим корабли и оружие для противостояния угрозам со стороны России и Китая. Однако, по моей оценке, наибольшая угроза возникает в киберпространстве», — говорит Магуайр

Ранее, экс-глава нацразведки США Даниэль Р. Коутс предупреждал, что «цифровая инфраструктура, которая обслуживает США, находится под угрозой». «Предупреждающие знаки есть. Система подает сигналы и поэтому я считаю, что мы находимся в критической точке», — говорил Коутс.